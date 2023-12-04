Минфин считает избыточным создание дополнительного реестра неналоговых платежей

Сведения о них уже содержатся в государственных информационных системах, сообщили в ведомстве

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Минфин РФ считает, что создание дополнительного реестра неналоговых платежей не требуется, сведения о них уже содержатся в государственных информационных системах. Об этом сообщили ТАСС в Минфине РФ.

"В части неналоговых платежей, поступающих в бюджет, создание дополнительного реестра не требуется. Данные об условиях их взимания и поступлениях содержатся в перечне источников доходов РФ и данных по исполнению бюджетов", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщила газета "Известия", Общественная палата выступила с предложением объединить все неналоговые платежи для бизнеса в общем реестре. По мнению палаты, реестр сделает систему прозрачнее и предотвратит дальнейшее увеличение нагрузки на компании.

"В части вопроса упрощения работы бизнеса с платежами и требованиями были выработаны подходы по дополнению информацией о них в различные государственные информационные системы и сервисы предоставления услуг", - добавили в Минфине.

С предложением о введении на законодательном уровне единого реестра неналоговых платежей в середине октября выступал также глава Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин. По его словам, проработка вопроса о неналоговых платежах началась на площадке Экспертного совета при правительстве РФ. Катырин подчеркнул, что сегодня "никто не застрахован от введения какого-либо нового [неналогового] платежа".