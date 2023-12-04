В Орле на реставрацию Торговых рядов направят более 600 млн рублей

На базе здания площадью около 8 тыс. кв. м планируется создать музейно-образовательный центр

ТАСС, 4 декабря. Здание Торговых рядов в Орле, являющееся памятником архитектуры и градостроительства федерального значения, отреставрируют, на эти цели в 2024 году направят более 600 млн рублей из федерального бюджета, сообщил в ходе прямого эфира с жителями региона губернатор области Андрей Клычков.

"Здание находится в федеральной собственности, буквально на прошлой неделе последний разговор был с руководителем федерального имущества (Федерального агентства по управлению государственным имуществом - прим. ТАСС), мы направили все документы и решили вопрос со всеми пользователями, кто из федеральных органов находится в этом здании по изменению договоров аренды, по продлению. Удалось добиться фиксации в федеральном бюджете более 600 млн руб. на реставрацию здания Торговых рядов", - сказал Клычков.

По словам губернатора, ожидается, что здание Торговых рядов перейдет в региональную собственность в конце 2023 - начале 2024 года, после чего специалисты приступят к его реставрации. На базе Торговых рядов площадью около 8 тыс. кв. м планируется создать музейно-образовательный центр, прилегающую к зданию территорию благоустроят.