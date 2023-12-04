Минэкономразвития объявило отбор регионов для предоставления субсидий на туризм

Общая сумма составит 6,2 млрд рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Начался конкурсный отбор на предоставление регионам единой субсидии на туризм на 2024 год. Общая сумма составит 6,2 млрд рублей, сообщили в Минэкономразвития РФ.

"Минэкономразвития России объявило конкурсный отбор на предоставление регионам единой субсидии на туризм на 2024 год в рамках национального проекта "Туризм и индустрия гостеприимства". Его куратором является вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Общая сумма субсидии регионам составит 6,2 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Эта сумма будет распределена между прошедшими отбор субъектами и позволит им по своему усмотрению направлять средства на приоритетные направления, например, на обустройство пляжей и национальных туристских маршрутов, покупку туристского оборудования и снаряжения, создание кемпингов и автокемпингов, возведение некапитальных причальных сооружений, проведение событийных мероприятий, а также проектирование туристического кода центров городов, рассказали в министерстве.

Приоритет при распределении субсидии будет отдаваться регионам с наибольшим номерным фондом, максимально готовым к софинансированию, достигающим больших значений по целевым показателям, а также имеющим на своей территории национальные туристские маршруты. Конкурсный отбор проводится до 14 декабря 2023 года, добавили в Минэкономразвития.