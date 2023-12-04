Объем торгов на рынках Мосбиржи в ноябре вырос в 1,7 раза

Он достиг 126,1 трлн рублей

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Общий объем торгов на рынках Московской биржи в ноябре 2023 года составил 126,1 трлн рублей, что примерно в 1,7 раза больше, чем в ноябре 2022 года. Об этом говорится в сообщении на сайте торговой площадки.

Торги на рынках

Объем торгов на фондовом рынке в ноябре увеличился на 47%, до 4,683 трлн рублей. Объем торгов акциями, депозитарными расписками и паями достиг 2,130 трлн рублей, увеличившись в 2,5 раза против ноября 2022 года.

Объем торгов корпоративными, региональными и государственными облигациями возрос на 10% и составил 2,553 трлн рублей.

В ноябре на фондовом рынке Московской биржи размещено 82 облигационных займа на общую сумму 3,205 трлн рублей, включая объем размещения однодневных облигаций на 2,294 трлн рублей. Объем торгов на срочном рынке вырос в 2,3 раза, до 7,4 трлн рублей, среднедневной объем торгов составил 338,4 млрд рублей.

Объем торгов на валютном рынке вырос в 2,4 раза и достиг 35,1 трлн рублей, объем торгов инструментами спот равнялся 9,9 трлн рублей, объем сделок своп и форвардов - 25,2 трлн рублей. Среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1,595 трлн рублей.

Объем торгов на денежном рынке вырос в 1,45 раза, до 76,5 трлн рублей, среднедневной объем операций составил 3,479 трлн рублей. В общем объеме торгов денежного рынка объем операций репо с центральным контрагентом составил 36,8 трлн рублей, объем операций репо с клиринговыми сертификатами участия - 22,9 трлн рублей.

Объем торгов драгоценными металлами (спот и своп) вырос в 3,7 раза и составил 50,9 млрд рублей, в том числе объем торгов золотом - 50,1 млрд рублей (8,9 тонны), серебром - 0,8 млрд рублей (11,7 тонны).