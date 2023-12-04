Средства розничных инвесторов на брокерских счетах в России превысили 9 трлн рублей

Рост котировок и дивидендные выплаты способствовали популярности российских акций, сообщил Банк России

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Средства розничных инвесторов на брокерских счетах превысили 9 трлн рублей, сообщил Банк России.

"Интерес граждан к фондовому рынку сохранялся в условиях увеличения доходов и повышенных инфляционных ожиданий. Рост котировок и дивидендные выплаты также способствовали популярности российских акций. На брокерском обслуживании сейчас находится более 27,5 млн клиентов", - сообщил регулятор.

Также отмечается, что в III квартале 2023 года приток средств граждан на брокерские счета возрос до 329 млрд рублей (кварталом ранее - 238 млрд рублей). Средний размер счета розничного инвестора без учета пустых и небольших счетов вырос с 1,8 млн до 1,9 млн рублей.

