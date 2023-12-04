Власти Кубани софинансируют в 2024 году газификацию региона на 2 млрд рублей

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что уровень газификации в регионе составляет 86%

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены в следующем году софинансировать работы по газификации населенных пунктов региона на 2 млрд рублей. Об этом сообщил губернатор Вениамин Кондратьев в рамках "Прямой линии" с жителями.

Он напомнил, что уровень газификации на Кубани сейчас составляет 86%, при этом не газифицированы Туапсинский, Отрадненский районы, а также предгорье Кавказа, где сложный рельеф, и провести газовую трубу очень дорого. "Край софинансирует часть работ, которые ведет "Газпром", в этом году из бюджета выделили более 1 млрд рублей на софинансирование газификации населенных пунктов, в следующем году на это предусмотрели 2 млрд рублей", - сказал Кондратьев.

Также губернатор проинформировал, что в 2025 году в Анапе газифицируют хутор Тарусин, с просьбой о чем к главе региона обратилась жительница населенного пункта. Как пояснили в пресс-службе краевой администрации, хутор Тарусин расположен в 10 км от Анапы, там проживают около 850 человек. "Средства на проектирование уже выделили - эти работы выполнят в 2024 году, в 2025 году построят 2,5 км газопровода, затем начнут подводить газ к домам жителей", - сообщили в пресс-службе со ссылкой на главу города Василия Швеца.