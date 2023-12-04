Обновленный автовокзал в Карелии сможет принять в два раза больше пассажиров

Для удобства посетителей там обустроили два зала ожидания и автоматическую камеру хранения

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 декабря. /ТАСС/. Обновленный автовокзал начал работу в Петрозаводске, сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков на своей странице во "ВКонтакте". После капитального ремонта в рамках федеральной целевой программы развития региона он может принимать в два раза больше пассажиров в сутки - до 5 тыс. человек.

"Сегодня после реконструкции мы открыли автовокзал Петрозаводска. Не скрою, ждали этого долго - работа была масштабной и непростой. Но выполнили все, что планировали <...>", - написал глава республики.

Как пояснили ТАСС в Министерстве по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии, обновленный комплекс может принимать до 5 тыс. пассажиров в день, хотя до ремонта он был рассчитан только на 2,5 тыс. Для удобства посетителей там обустроили два зала ожидания и автоматическую камеру хранения на 64 ячейки, а для родителей создали комнату матери и ребенка, где можно поиграть и поспать перед поездкой.

Автовокзал в Петрозаводске закрыли на капитальный ремонт в марте 2021 года, чтобы обновить здание и увеличить площади. Изначально завершить работы планировали до конца декабря, но сроки несколько раз сдвигались, в том числе из-за смены подрядчика. Посадку пассажиров в этот период временно проводили возле железнодорожного вокзала.

На автовокзале организовали зону предрейсового и послерейсового осмотра водителей, специалисты проводят его в оборудованном медицинском кабинете. Кроме того, водителям выделили помещение для отдыха, а для людей с ограниченными возможностями здоровья обустроили пандусы, оснастили план помещения шрифтом Брайля и адаптировали туалетные комнаты.

По данным Госкомитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору, единовременно в здании смогут находиться до 250 человек. Работать автовокзал будет почти круглосуточно - с 05:00 и до 01:00 мск, отправляя и принимая до 400 рейсов в день.