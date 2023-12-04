Свыше 2 млн рублей льготного займа получил кубанский производитель тротуарной плитки

Региональный фонд, созданный в рамках краевой целевой программы господдержки малого и среднего предпринимательства, предоставляет 16 программ льготного заемного финансирования

КРАСНОДАР, 4 декабря. /ТАСС/. Свыше 2 млн рублей льготного займа по линии фонда микрофинансирования региона получил производитель тротуарной плитки в Краснодарском крае. Об этом сообщает пресс-служба краевой администрации по итогам "Прямой линии" губернатора Вениамина Кондратьева с жителями.

"Предприниматель обратился в фонд микрофинансирования, его документы рассмотрели и одобрили заем в размере 2,3 млн рублей под 4,25% годовых на покупку необходимого оборудования", - сказали в пресс-службе. Отмечается, что региональный фонд, созданный в рамках краевой целевой программы господдержки малого и среднего предпринимательства, в настоящее время предоставляет 23 вида займов на сумму до 5 млн рублей и сроком до 36 месяцев для предпринимателей и самозанятых. "Процентные ставки варьируются от 0,1 до 6,5% годовых", - отметили в пресс-службе.

Кроме того, фонд предоставляет 16 программ льготного заемного финансирования, 15 из которых доступны обрабатывающим производствам и одна - предприятиям пищевой промышленности.

Также в регионе работает фонд поддержки промышленности, где также оказывается помощь бизнесу. "Данные фонды не зарабатывают на займах, потому что региону нужен другой результат - новые производства и рабочие места", - заметили в пресс-службе. В рамках налоговых поступлений регион возвращает вложенные средства.