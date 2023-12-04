Кабмин расширил перечень трудноизвлекаемых запасов

Туда внесли залежи нефти кумско-керестинской свиты на Северном Кавказе и отложений палеозоя Западной Сибири

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Правительство РФ включило в перечень трудноизвлекаемых запасов залежи нефти кумско-керестинской свиты на Северном Кавказе и отложений палеозоя Западной Сибири, сообщило министерство. Соответствующее постановление 2 декабря подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь недропользователи получат возможность брать участки недр на этих залежах для разработки технологий геологического изучения, разведки и добычи ТРИЗ. К трудноизвлекаемым запасам также относится нефть из залежей углеводородного сырья из баженовских, абалакских, хадумских и доманиковых продуктивных отложений, сверхвязкая нефть, а также низкопроницаемые ачимовские залежи нефти.

По данным Минприроды, на госбалансе находится 7,9 млн тонн извлекаемых запасов нефти в отложениях кумско-керестинской свиты. По экспертным оценкам, геологические ресурсы нефти категории D1 здесь составляют порядка 6,5 млрд тонн.

В отложениях палеозоя на территории Западной Сибири открыты 105 нефтяных и газонефтяных залежей и 7 газовых залежей на 53 месторождениях. Суммарные извлекаемые запасы нефти палеозойских отложений региона составляют 77 млн тонн, а геологические ресурсы категории D0 - 438,5 млн тонн нефти.