В Роспотребнадзоре предложили рассмотреть возможность маркировки агрохимикатов

Заместитель руководителя ведомства Михаил Орлов также рекомендовал ввести ограничения торговли пестицидами и агрохимикатами онлайн

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Роспотребнадзор предлагает рассмотреть возможность маркировки агрохимикатов, а также ограничения торговли пестицидами и агрохимикатами онлайн. Об этом сообщил заместитель руководителя ведомства Михаил Орлов.

"Мы хотели бы помимо тех предложений, которые уже были озвучены, предложить рассмотреть вопрос маркировки агрохимикатов пищевой продукции, <...> ограничить интернет-торговлю пестицидами и агрохимикатами и присоединяемся к предложению по усилению ответственности", - сказал он на ежегодном совещании председателя СФ со статс-секретарями - заместителями руководителей федеральных органов.

По словам Орлова, в 2023 году более 3,5 тыс. исследованных проб плодоовощной продукции содержали незаявленные пестициды. Он напомнил, что за последние два года Роспотребнадзор запретил ввоз 21 вида импортной плодоовощной продукции. В ней ведомство обнаружило 89 незарегистрированных в России пестицидов из 17 стран, отметил замруководителя службы.