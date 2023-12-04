Арбитражный суд 14 февраля рассмотрит иск Оkko к "Телеспорту" по поводу показа Евро-2024

По информации суда, исковое заявление поступило 24 ноября

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы рассмотрит 14 февраля иск онлайн-кинотеатра Оkko к маркетинговой компании "Телеспорт груп" из-за прав на показ чемпионата Европы по футболу 2024 года. Об этом говорится в определении суда.

По информации суда, исковое заявление поступило 24 ноября. Ранее РБК сообщил о том, что онлайн-кинотеатр подал в суд, обвинив компанию в нарушении договора по предоставлению сигнала трансляции матчей чемпионата Европы, который в 2024 году пройдет в Германии. В начале сентября в Оkko сообщили о приобретении у "Телеспорта" эксклюзивных прав на показ всех матчей сборных, проходящих под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций, вплоть до 2028 года, оплатив полную стоимость всех прав за все шесть лет авансом.

В сентябре трансляции отборочного турнира велись в прямом эфире на "Матч ТВ". По словам генерального продюсера канала Александра Тащина, "Матч ТВ" приобрел права на показ у "Телеспорта", а УЕФА добавил канал в список вещателей. Гендиректор Оkko Сергей Шишкин сообщил, что платформа уведомляла телеканал о договоренностях с маркетинговой компанией, тогда как ее глава Петр Макаренко рассказал о нарушениях со стороны онлайн-кинотеатра, о которых онлайн-платформа была предупреждена. Среди этих нарушений - задержка необходимой документации для получения разрешения на вещание и передача прав на трансляцию третьим лицам.

Стороны не сумели урегулировать спор во внесудебном порядке, "Телеспорт", по данным онлайн-платформы, в одностороннем порядке прекратил предоставлять для нее сигнал трансляций матчей.