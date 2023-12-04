Девелопер вложит более 1 млрд рублей в реставрацию особняков в центре Москвы

Три исторических особняка "Ильинки 3/8", расположенные в 160 м от Кремля, являются объектами культурного наследия

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Девелопер Sminex-Интеко инвестирует более 1 млрд рублей в реставрацию трех исторических особняков по адресу улица Ильинка, 3/8, сообщила пресс-служба компании.

"Sminex-Интеко инвестирует 1,1 млрд рублей в реставрацию трех исторических особняков "Ильинки 3/8". <...> На сегодня в их реставрационные работы вложено 220 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы по итогам выставки "ПРОреставрацию", организованной правительством Москвы.

Три исторических особняка "Ильинки 3/8", расположенные в 160 м от Кремля, являются объектами культурного наследия. Они были частью Теплых торговых рядов архитектора Александра Никитина, создание которых стало важной вехой в истории Москвы. Это был первый торговый центр столицы - здания в конце XIX-XX вв. занимали половину квартала между Ильинкой, Богоявленским и Ветошным переулками.

Девелопер восстанавливает кирпичную кладку стен, а также подвел новые фундаменты под здания. Сейчас расчищают своды Монье. В работе строителям помогают 50 маячков на фасадах, которые отмечают малейшее колебание несущих стен и других конструкций. Для восстановления кладки стен и сводов используют реставрационный кирпич, произведенный в России. Вместе с архитекторами девелопер изучал архивные документы и работал с археологами. Найденные на территории особняков артефакты были представлены на выставке. Среди них - клады из медных и серебряных монет 1790 года, медные кресты XIV века, чернолощеный кувшин XVIII века.

В возводимых зданиях Sminex-Интеко в тандеме с архитектурным бюро Kleinewelt Architekten выбрала для декора фасадов образы мифических существ: грифона, пардуса, льва и птицы Сиpин. Это точные копии со стен Георгиевского собора в Юрьеве-Польском Владимирской области.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в столице за 13 лет отреставрировали около 2 200 памятников архитектуры. При этом в радиусе километра от Кремля после 2024 года будут введены в эксплуатацию 33 частных проекта.