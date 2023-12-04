Жители Ростовской области подали около 750 заявок на выплату компенсаций после подтопления

В муниципальных образованиях работы по ликвидации последствий стихии продолжаются

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 декабря. /ТАСС/. Около 750 заявлений на выплату единовременной материальной и финансовой помощи за утраченное имущество первой необходимости подали жители Ростовской области после подтопления из-за непогоды. Спасатели продолжают оказывать помощь по откачке воды на пострадавших территориях, сообщил ТАСС заместитель губернатора региона Сергей Бодряков.

"В администрации муниципальных образований подано порядка 750 заявлений на выплату единовременной материальной помощи и финансовой помощи за утраченное имущество первой необходимости, выплаты ведутся. <…> Выплаты имеют заявительный характер, прием [заявлений] продолжается. <…> Режим ЧС будет снят после завершения выплат пострадавшим", - сказал он.

По словам Бодрякова, в муниципальных образованиях работы по ликвидации последствий стихии продолжаются. На территории Азова, Таганрога и Неклиновского района откачка воды завершена, подтопленных территорий нет. "В общей сложности поступило чуть более 300 заявок, в настоящее время отработано более 230", - добавил Бодряков.

Он также уточнил, что в пункты временного размещения Азова и Азовского района были эвакуированы 22 человека, все они уже вернулись домой.

Ранее власти региона сообщали, что в период нагонных явлений в Ростовской области было подтоплено 2,9 тыс. придомовых территорий и порядка 1 тыс. домов, в том числе 12 социальных объектов. Из зоны подтопления были эвакуированы 506 человек, в том числе 120 детей. Большинство из них разместились у родственников. Власти Таганрога и Азова ввели режим ЧС в границах территорий, пострадавших из-за последствий стихии.

Циклон ночью и утром 27 ноября привел к ураганному ветру и массовым подтоплениям на Черноморском побережье России. Стихия затронула Крым, Севастополь, Краснодарский и Ставропольский края, Ростовскую, Запорожскую и Херсонскую области, а также Донецкую и Луганскую народные республики. Как минимум четыре человека погибли, несколько десятков пострадали.