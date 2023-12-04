Индексы Мосбиржи и РТС снизились на 0,89-1,67%

Курс доллара вырос до 90,92 рубля, евро - до 98,49 рубля

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Российский рынок акций начал неделю слабо, индекс Мосбиржи опускался ниже 3 100 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,89%, до 3 114,41 пункта, долларовый индекс РТС опустился на 1,67%, до 1 076,99 пункта. Курс юаня вырос на 0,108%, до 12,73 рубля, доллар - на 0,52%, до 90,92 рубля, евро - на 0,54%, до 98,49 рубля.

"Ценовой спад в нефти и ожидания дальнейшего повышения ключевой ставки на предстоящем 15 декабря заседании ЦБ привели часть инвесторов к решению зафиксировать прибыль. Рубль при этом умеренно отступал, подпустив доллар к 91 рубля", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

Ужесточение ДКП приводит к удорожанию кредитования и обслуживания долгов, кроме того, облигации становятся привлекательнее по соотношению риска и доходности, отвлекая на себя часть ликвидности рынка акций, пояснил эксперт.

Внешний фон был преимущественно негативным. Индекс доллара DXY сегодня двигался вверх, выйдя к 103,5 пункта. Это оказало давление на котировки сырьевого рынка.

Рынок акций

Наибольший рост к завершению сессии показывали акции "Полиметалла" (+3,86%), котировки "Сегежи" (+1,33%), акции "Мосбиржи" (+1,29%), бумаги "Северстали" (+1,24%), котировки "Алросы" (+1,11%), акции ПИК (+1,05%), бумаги "Новатэка" (+0,97%).

Акции "Полиметалла" находились в плюсе на фоне скачка цен на золото в ходе азиатской сессии к $2152 за унцию, к историческому максимуму, после чего котировки отступили ниже предыдущего исторического пика $2089 за унцию и к вечеру теряли около 2%. "Цены на золото поддерживала эскалация геополитической напряженности на Ближнем Востоке после атак на коммерческие суда в Красном море, а также более слабый доллар и падение доходности 10-летних гособлигаций США в район 4,2%", - пояснила аналитик ИК "Велес капитал" Елена Кожухова.

Усиление надежд на снижение процентных ставок в США уже во второй половине 2024 года наряду с глобальной экономической неопределенностью также подстегнули интерес к драгоценному металлу, добавила эксперт. "Фундаментально для развития роста ценам на золото, однако, понадобится дальнейшее снижение доходности гособлигаций США, в частности, по 10-летним бумагам в район 4%. В обратном случае сегодняшний скачок котировок может предвещать локальный пик перед разворотом тренда", - предположила Кожухова.

Акции Мосбиржи получили поддержку после выхода данных об увеличении объема торгов в ноябре в 1,7 раза, до 126,1 трлн рубля против 74,8 трлн рубля годом ранее. "Мосбиржа продолжает показывать сильные операционные результаты на фоне сохранения интереса участников к различным классам активов, при этом повышенная волатильность последних месяцев привлекает розничных инвесторов, которые сейчас составляют абсолютное большинство на бирже. По итогам 2023 года от Мосбиржи также ожидают выплаты дивидендов", - рассказала эксперт.

В наибольшем минусе к завершению сессии пребывали акции "Русснефти" (-5,23%), расписки "Циана" (-4,8%), котировки банка "Санкт-Петербург" (-4,79%), акции Qiwi (-4,69%), бумаги "Совкомфлота" (-4,32%).

Прогноз на завтра

Планка 3 100 пунктов по индексу Мосбиржи по итогам дня устояла, это позитивный сигнал, который позволяет рассчитывать на отскок при улучшении рыночной конъюнктуры, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз на 5 декабря - 3 085 - 3 200 пунктов, по курсу доллара - 89,5-92,5 рубля

По оценке Freedom Finance Global, завтра индекс Мосбиржи будет колебаться в коридоре 3 100 - 3 200 пунктов, пара доллар/рубль - в интервале 89-91 рубля, евро/рубль - в коридоре 97-99 рубля, юань/рубль - в коридоре 12,3-12,8 рубля.

Завтра в фокусе внимания будут публикации ноябрьских индексов деловой активности в секторе услуг (PMI) РФ, Китая (от Caixin), еврозоны и США. АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2023 года.