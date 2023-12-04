Бюджет Ленобласти сохранит социальную направленность в 2024 году

Доходы бюджета составят 215,7 млрд рублей, расходы - 222,6 млрд рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 декабря. /ТАСС/. Законодательное собрание Ленинградской области приняло областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов". Новый бюджет сохранит социальную направленность, сообщили в пресс-службе региональной администрации.

"Рост экономики региона в 7,5% позволяет говорить о том, что область продолжит выполнение всех своих обязательств. Новый бюджет сохранит свою социальную направленность: мы продолжим приоритетное финансирование проектов образования, здравоохранения и социальной защиты", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

В основном финансовом документе на следующий год дефицит установлен в размере 6,9 млрд рублей. Доходы составят 215,7 млрд рублей, расходы - 222,6 млрд рублей.

"При этом добавятся и новые обязательства. Это реализация транспортной реформы: новый подвижной состав, цифровые сервисы и новые подходы к организации движения повысят качество транспортного обслуживания. Это дополнительное финансирование восстановления прав дольщиков, расселения аварийного жилья, строительства инфраструктуры, инвестиции в "зеленые" технологии и сохранение экологии региона", - отметил Дрозденко.