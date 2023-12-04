Премьер Болгарии заявил, что "Лукойл" в своей работе не нарушает законов ЕС

Николай Денков заявил, что компания прошла через все проверки таможенного ведомства

СОФИЯ, 4 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Болгарии Николай Денков заявил, что компания "Лукойл" не нарушает законов ЕС и Болгарии.

"Все проведенные проверки категорично показывают, что "Лукойл" не нарушил ни один из европейских регламентов, ни один из болгарских законов, и прошел через все проверки таможенного ведомства", - изложил свою точку зрения Денков по итогам встречи с еврокомиссаром по вопросам финансовых услуг, финансовой стабильности и рынка капиталов Мейрид Макгиннес, которая находится в Болгарии с рабочим визитом.

В свою очередь еврокомиссар приветствовала желание болгарских властей досрочно запретить использование российской нефти на нефтеперерабатывающем заводе компании. "Исключительно сильно приветствую ваше желание прекратить поставки российской нефти", - сказала Макгиннес.

Депутаты парламентского большинства договорились в ноябре о новых ограничениях в отношении завода "Лукойл нефтохим Бургас" в Болгарии. Предприятию планируют запретить использовать российскую нефть для переработки в марте будущего года, а с начала января оно перестанет получать квоты на экспорт нефтепродуктов.