Чекунков заявил, что экономика НАО диверсифицируется в том числе за счет проектов МСП

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков отметил, что основной отраслью Ненецкого автономного округа является добыча углеводородов, и это отражает сильную сторону экономики региона

ТАСС, 4 декабря. /ТАСС/. Экономика Ненецкого автономного округа (НАО) будет диверсифицироваться как за счет крупных инвестиционных проектов, так и за счет малого и среднего бизнеса, в частности, в аквакультуре, заявил журналистам министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков в Нарьян-Маре.

"Это проекты, не только направленные на развитие грузооборота по Северному морскому пути, создания новой инфраструктуры, но и проекты, направлены на малый и средний бизнес, это аквакультура, считаю очень важным опытом. Тем более - здесь применяются инновационные технологии впервые в России", - сказал Чекунков.

Основной отраслью экономики НАО является добыча углеводородов. Как отметил министр, это отражает традиционно сильную сторону экономики округа. Чекунков и глава НАО Юрий Бездудный провели в Нарьян-Маре совещание с инвесторами, сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора. Речь шла о крупнейших проектах по объемам инвестиций и привлечению трудового ресурса.

Это проекты ГК "Русхим" по строительству газохимического комплекса, который станет основой для разработки газовых месторождений округа, проект ООО "Норд-групп" по строительству завода по воспроизводству в НАО популяции дикой семги и проект ГК "Руститан" по разработке месторождения титановых руд. "Мы с Юрием Васильевичем [Бездудным] обсудили, что этот весь набор проектов, конечно, должен позитивно повлиять и оказать поддержку работе, которую мы сейчас ведем по поручению президента Владимира Владимировича Путина по созданию мастер-планов арктических городов. Это долгосрочный план развития. Нарьян-Мар входит в число опорных пунктов Арктической зоны. Для того, чтобы применить наилучшие технологии, создать рабочие места, диверсифицировать экономику для повышения качества жизни людей в Российской Арктике", - добавил министр.