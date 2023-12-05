Совмин Белоруссии поручил послу в Москве подписать соглашение с РФ о ценных бумагах

От России на это уполномочен вице-премьер Алексей Оверчук

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии своим постановлением уполномочил посла республики в России Дмитрия Крутого подписать соглашение с РФ о проспектах ценных бумаг. Соответствующее постановление опубликовано на Национальном правовом интернет-портале республики.

"Уполномочить чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь в Российской Федерации и по совместительству <...> специального представителя Республики Беларусь по вопросам интеграционного сотрудничества в рамках Союзного государства <...> Крутого Дмитрия Николаевича на подписание соглашения между Республикой Беларусь и Российской Федерацией о проспектах ценных бумаг", - говорится в документе.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в начале сентября подписал постановление правительства, которым на подписание соглашения с Белоруссией о проспектах ценных бумаг уполномочивался вице-премьер Алексей Оверчук.

В опубликованном на сайте российского правительства проекте соглашения указывалось, что его предметом "является обеспечение признания проспектов ценных бумаг, зарегистрированных в одной стороне [соглашения], с целью размещения и (или) обращения этих ценных бумаг на территории другой стороны".