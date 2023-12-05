Совмин Белоруссии продлил регулирование цен на стройматериалы

Из нового документа исключили слова "и действует до 1 января 2024 года"

МИНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии принял постановление, которым продлил регулирование цен на строительные материалы. Соответствующий документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

Из нового документа исключаются слова "и действует до 1 января 2024 года".

Принятое 6 июля 2022 года "в целях стабилизации ценовой ситуации в строительной отрасли" постановление о регулировании цен на стройматериалы изначально действовало до 1 января 2023 года. В декабре 2022 года правительство республики продлило его действие до 1 января 2024 года.

Документом определяется перечень реализуемых в Белоруссии товаров для строительства, произведенных или ввезенных в страну, цены на которые регулируются министерством архитектуры и строительства. Решение не касается субъектов, осуществляющих розничную торговлю.