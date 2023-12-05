Жители Магаданской области стали в 1,5 раза чаще оформлять ипотеку

Эксперты связывают рост оформленных ипотечных договоров с действием программы "Дальневосточная ипотека"

ТАСС, 5 декабря. Жители Магаданской области оформили 1,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что в 1,5 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года, сообщили в пресс-службе Центробанка.

"По данным ЦБ, в 2023 году колымчане стали активнее использовать кредитные продукты. Только за первое полугодие жители региона оформили 1,1 тыс. договоров ипотечного жилищного кредитования, что в 1,5 раза выше показателей аналогичного периода прошлого года. Эксперты связывают это с действием программы "Дальневосточная ипотека", - отмечает региональный Минстрой.

В конце ноября по поручению президента РФ Владимира Путина действие льготной ипотечной программы расширили - теперь она носит название "Дальневосточная и арктическая ипотека". Согласно программе, жилье по льготной ставке в 2% могут приобрести педагоги и медработники, отработавшие в Арктике не менее пяти лет, супруги не старше 35 лет, одинокие родители с несовершеннолетними детьми, приезжие специалисты и обладатели дальневосточного гектара.