Из КНР на Камчатку впервые за 3 года завезли более 24 тонн мандаринов

В настоящее время территориальное управление Россельхознадзора проводит оформление еще трех контейнеров общим весом 72 тонны

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Свыше 24 тонн мандаринов из Китая доставлено на Камчатку впервые за последние 3 года. Стоимость этих фруктов ниже, чем плодов из других стран, сообщает Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора.

"В конце ноября в Камчатский край поступило 24,3 тонны мандаринов производства КНР. Поставок цитрусовых из КНР не было последние три года. <…> В настоящий момент территориальным управлением Россельхознадзора проводится оформление еще трех контейнеров с мандаринами из Китая общим весом 72 тонны. Обычно на Камчатку поступают мандарины происхождением из Турции, ЮАР и Марокко. Розничные цены на эти плоды превышают 400 рублей за кг. Появление китайской продукции уже повлияло на снижение розничной стоимости мандаринов", - говорится в распространенном сообщении.

Уточняется, что всего в ближайшее время на Камчатку будет ввезено около 100 тонн мандаринов из КНР.