В Приморье объем отгруженных товаров в 2023 году вырос на 6,4%

Этот показатель превысил 330 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 декабря. /ТАСС/. Рост объема отгруженных товаров в 2023 году в Приморье вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года и составил более 330 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Николай Стецко на совещании с представителями промышленных предприятий края.

"В этом году доля промышленности в экономике региона - более 11%: каждый девятый рубль в экономике Приморья создают предприятия отрасли. Еще один большой показатель деятельности организаций - объем отгруженных товаров. Он превысил 330 млрд рублей, что на 6,4% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года", - сказал Стецко.

Он также подчеркнул, что задачей на ближайшие три года станет увеличение объема промышленного производства не менее, чем на 11% ежегодно.

Зампред добавил, что объем поддержки отрасли края в этом году составил почти 1,5 млрд рублей. Эти средства пошли на выпуск пилотной партии продукции, поддержку регионального Фонда развития промышленности, компенсацию затрат по электрической энергии, льготы по налогу на имущество и поддержку производителей изделий для СВО.

По плану на следующие три года промышленность Приморья получит почти 13 млрд рублей. Финансы пойдут на выпуск новых видов продукции, льготные кредиты и сопровождение, индустриальную поддержка, формирование налоговых льгот и развитие беспилотной авиации.

"Мы фокусируемся на новых рабочих местах, увеличении вашего производства, увеличении количества займов и привлечении дополнительного федерального финансирования", - добавил Стецко.