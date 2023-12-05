Эксперты заявили, что потолок цен на российскую нефть спустя год не работает

При этом предельную стоимость топлива вряд ли пересмотрят в ближайшее время, считают опрошенные специалисты

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Введенный год назад ценовой потолок на российскую нефть сейчас по сути не работает, однако вряд ли будет пересмотрен в ближайшее время, считают опрошенные ТАСС эксперты.

Страны ЕС, G7 и Австралия 5 декабря 2022 года одновременно с эмбарго с установили ценовой потолок на российскую нефть на уровне $60 за баррель, запретив подчиненным им судам и территориям перевозить морем и страховать нефть, продающуюся дороже этого уровня. С 5 февраля 2023 года аналогичные ограничения начали действовать на поставки нефтепродуктов из РФ, их предельная стоимость была определена на уровне $100 и $45 за баррель в зависимости от категории. Россия, в свою очередь, заявила, что не признает условия ценового потолка, а российские компании не будут поставлять нефть странам по этому механизму.

"Сейчас почти весь российский экспорт направляется в Азию. И отказ ЕС от покупки нефти в России привел к тому, что цены на российскую нефть сейчас формируются в Азии, а для азиатских покупателей введенные странами G7 ограничения, включая потолок цен, не являются важными и обязательными. Поэтому говоря о потолке цен, сейчас нет, он не действует, российская нефть продается по более высоким ценам", - заявил заведующий сектором экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев. При этом он не исключил, что в будущем ситуация будет зависеть от колебаний мировых цен на нефть.

По данным Минфина РФ, средняя цена на нефть Urals в ноябре 2023 года составила $72,84 за баррель, а дисконт к North Sea Dated - $10,28.

"Фактически ограничения на поставки нефти не действуют, поскольку на рынке образуется дефицит, и потребители находят возможности "дотянуться" до российской нефти", - отметил руководитель нефтегазовой практики в области стратегического и операционного консалтинга Kept Максим Малков. При этом, по его словам, другие поставщики не могут оперативно заместить в Европе российское топливо: постепенно регион может заменить до 80% его поставками из США и Ближнего Востока, но с повышением цены.

Что с дисконтом на российскую нефть?

Все эксперты также согласны с тем, что ценовой потолок и эмбарго ЕС все же не прошли бесследно для нефтяной отрасли России. Традиционно российская нефть Urals торговалась с небольшим дисконтом к Brent. После ввода ограничений он резко вырос, но потом постепенно сократился до $10 за баррель. "В объемах российские нефтяники не потеряли, но временно потеряли в цене", - констатирует эксперт по фондовому рынку "БКС мир инвестиций" Игорь Галактионов.

"Ценовой потолок оказался эффективным в первые месяцы после его принятия, считает аналитик "Финама" Александр Потавин. "Тогда дисконт российской нефти Urals против бенчмарка Brent составлял около 30-35%. Затем Россия сумела наладить экспорт своей нефти в Китай, Индию, Турцию по ценам выше потолка", - сказал он. При этом объемы средств за нефть надо оценивать с учетом курса рубля, добавил эксперт.

По словам Кондратьева, сейчас ситуация улучшилась, и дисконты на базисе FOB (стоимость нефти до погрузки, не учитывает затраты на перевозку и страхование) в российских портах не превышают $14-15 за баррель. "Конечно, введенное ЕС эмбарго означает, что определенный дисконт для российской нефти сохранится и в будущем - просто из-за изменения географии поставок, сейчас мы везем нефть из портов Балтики в Китай 55-60 дней, тогда как раньше требовалось лишь 3-5 дней для доставки на Северо-Запад Европы, а значит, затраты на логистику объективно выше", - отметил эксперт.

Как считает Потавин, диапазон $10-12 за баррель - это минимальный дисконт, на который могут рассчитывать российские нефтяники. "Длинное транспортное плечо и необходимость в дисконте в целом, чтобы индийские покупатели были заинтересованы в покупке российской нефти, ограничивают дальнейший потенциал подорожания российской нефти", - сказал аналитик. При этом санкции сказываются на стоимости логистики, доступе к оборудованию и технологиям, а также приводят к удорожанию поставок нефти, добавил он.

В свою очередь ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович заявил, что в ноябре дисконт на российскую нефть вновь начал расти на фоне ужесточения давления на перевозчиков и страховщиков, работающих с российской нефтью, хоть и остается не таким высоким, как весной. По его словам, во второй половине ноября российская нефть Urals в порту отгрузки подешевела до примерно $60.

Что дальше

В целом опрошенные ТАСС эксперты считают, что ждать изменения уровня потолка цен в ближайшее время не стоит, в отличие от точечных попыток ужесточения санкций.

"На мой взгляд, в текущих условиях США и страны ЕС, скорее, возьмут паузу: потолок цен сейчас, когда цены на нефть на мировом рынке волатильны, а Urals торгуется лишь на $1-2 выше значений потолка цен, вряд ли будет повышен, это сразу приведет к сокращению дифференциалов для Urals и будет расценено рынком как "ослабление" санкционного давления. Снижение же потолка, как это предлагают некоторые страны Восточной Европы, приведет к тому, что он останется "сломанным" - ни трейдеры, ни импортеры не будут обращать на него внимание", - сказал Кондратьев. Между тем, по его словам, эксперты уже видят тренд на усиление санкционного давления на перевозчиков российской нефти, что влияет на ставки фрахта и ее стоимость.

"Сейчас страны G7 во главе с США ищут способы, как поддержать эффективность потолка цен, чтобы расширить дисконт на российскую Urals, однако в условиях ограниченных поставок эти усилия пока выглядят малорезультативными", - подчеркивает Галактионов.

По мнению Потавина, Евросоюз может усилить давление на компании и банки стран, неприсоединившихся к санкциям, однако полный отказ ЕС от российских энергоресурсов создаст проблемы для европейской экономики.