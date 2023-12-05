В Хабаровском крае планируют заключить около 2 тыс. соцконтрактов в 2024 году

На поддержку малоимущих граждан предполагается направить свыше 400 млн рублей

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае в 2024 году направят свыше 400 млн рублей на поддержку малоимущих граждан в рамках выполнения социальных контрактов. Об этом сообщила ТАСС начальник отдела организации и методологии предоставления мер социальной поддержки минсоцзащиты региона Ольга Кучаева.

"На следующий год предусмотрено более 400 млн рублей на социальные контракты, планируется заключить около 2 тыс. контрактов", - сказала Кучаева, уточнив, что помощь оказывается в среднем в размере 175 тыс. рублей, на индивидуальную предпринимательскую деятельность - 350 тыс. рублей.

"834 контракта в этом году заключено на индивидуальную предпринимательскую деятельность, это самое популярное направление. Часто открывают салоны красоты, кабинеты маникюра, наращивания ресниц, парикмахерские, автомастерские, химчистки, кондитерские и пекарни. На средства можно приобрести необходимое оборудование и технику", - продолжила Кучаева.

Также часто люди обращаются за поддержкой, начиная фермерскую деятельность. Одни ставят теплицы, высаживают картофель и овощи, клубнику, другие разводят кур, коз, коров. "Можно сделать запасы на зиму для семьи, а излишки реализовывать на ярмарках выходного дня. Здесь работаем с органами местного самоуправления, главы поселений и районов помогают соцконтрактникам в этом направлении", - рассказала собеседница агентства.

Она отметила, что соцконтракт - эффективная мера поддержки, с ее помощью у людей получается выйти из категории малоимущих и улучшить условия жизни. Чтобы получить субсидию, нужно обратиться в центр социальной поддержки населения, в МФЦ, подать заявку через портал государственных и муниципальных услуг. Центр "Мой бизнес" при этом поможет с бизнес-планом и консультированием, также желающие могут посетить семинары и тренинги.