Из Хабаровска впервые за 10 лет запустили регулярные перелеты в Ташкент

На маршруте задействовали воздушное судно типа Airbus A321 neo

ХАБАРОВСК, 5 декабря. /ТАСС/. Авиакомпания Uzbekistan airways приступила к выполнению прямых авиарейсов из Хабаровска в столицу Узбекистана Ташкент, сообщается в Telegram-канале аэропорта Хабаровска. Регулярные перелеты стартовали впервые за 10 лет, уточнили ТАСС в пресс-службе аэропорта.

"Полетная программа прямых регулярных рейсов в Ташкент стартовала из международного аэропорта Хабаровск", - говорится в сообщении.

Первый борт по данному направлению вылетел со 188 пассажирами на борту. Под звуки живой музыки их в аэропорту вылета приветствовали молодые люди в национальных костюмах, бортпроводники авиакомпании, а также аниматор в костюме бурого медведя, символизирующего аэропорт Хабаровска. Украшением мероприятия стал торт с символикой перевозчика и первого рейса.

Уточняется, что рейсы в Ташкент будут выполняться один раз в неделю, по понедельникам. На маршруте задействовано воздушное судно типа Airbus A321 neo.