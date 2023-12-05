Рыбоперерабатывающий завод "Сокра" на Камчатке признали банкротом

У предприятия скопились долги на сумму более 1,7 млрд рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 декабря. /ТАСС/. Рыбоперерабатывающий завод "Сокра" на Камчатке по решению суда признан банкротом из-за долгов на сумму более 1,7 млрд рублей. Об этом сообщили в Telegram-канале Арбитражного суда Камчатского края.

"Суд вынес решение о признании ООО "Рыбоперерабатывающий завод "Сокра" несостоятельным (банкротом), открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев. Решение суда подлежит немедленному исполнению", - говорится в сообщении.

Установлено, что в сентябре 2023 года суд признал обоснованным заявление ООО "Восточный актив" (правопреемник ПАО Сбербанк) о признании банкротом ООО "Рыбоперерабатывающий завод "Сокра", было введено наблюдение на три месяца. В реестр требований кредиторов были включены требования нескольких компаний на общую сумму более 1,7 млрд рублей.

Рыбоперерабатывающий завод "Сокра" был основан на Камчатке в 1998 году, предприятие осуществляло поставки собственной продукции в регионы России. Перерабатывающие мощности завода - более 100 тонн рыбы всех видов разделки в сутки.