Премьер Казахстана поручил облегчить прохождение грузов по территории страны

Нарекания вызывают, в частности, долгий досмотр и проверка документов, отметил Алихан Смаилов

АСТАНА, 5 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов поручил устранить барьеры при прохождении грузов по территории республики.

"По территории Казахстана проходят восемь международных автокоридоров общей протяженностью около 13 тыс. км. Поэтому для увеличения грузопотоков по этим маршрутам и обеспечения быстрого прохождения грузов надо максимально сократить имеющиеся барьеры. К ним можно отнести долгие процедуры оформления документов и пересечения границ, неразвитую инфраструктуру, плохую организацию перевозок и многое другое", - сказал он на заседании правительства.

Глава правительства обратил внимание, что именно на это сейчас жалуются участники грузоперевозок. "Кроме того, нарекания вызывают долгий досмотр грузов и проверка документов. Эти вопросы можно было уже давно решить за счет внедрения цифровых решений и интеграции информационных систем", - пояснил Смаилов.

Премьер заявил и о необходимости развития бондовых складов, которые являются важнейшим инфраструктурным звеном распределения грузов. "Это мировой опыт, который позволит нам разгрузить наши пункты пропуска, а также увеличить грузопоток. Также есть проблемы с выдачей бланков разрешений на осуществление грузовых перевозок в другие страны. Их мы получаем на паритетной основе со многими государствами. Необходимо пересмотреть механизм предоставления бланков для наших грузоперевозчиков и не предъявлять им лишних требований", - указал глава кабинета министров.

В свою очередь вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев проинформировал, что по итогам девяти месяцев текущего года объем грузовых автоперевозок в республике составил 5,5 млн тонн, что на 22% больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом доля казахстанских операторов составляет 42%. "Положительная динамика наблюдается и в транзитных перевозках. По сравнению с прошлым годом отмечается рост на уровне 44% - с 2,5 до 3,6 млн тонн. Основной объем приходится на КНР - грузоперевозки по данному направлению увеличились в два раза, до 1,5 млн тонн. Вместе с тем имеется большой потенциал для дальнейшего наращивания объемов транзитных грузов из Китая в Европу", - отметил он.

По его словам, при сохранении текущей динамики уровень транзита по территории Казахстана к 2029 году увеличится в пять раз, что положительно повлияет на развитие экономики страны.