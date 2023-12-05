МАГАТЭ сообщило об отсутствии планов по закрытию Армянской АЭС

По словам генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси, Ереван проводит серьезную работу в плане безопасности станции

ЕРЕВАН, 5 декабря. /ТАСС/. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не планирует шагов по закрытию Армянской АЭС, несмотря на письмо турецкой стороны, адресованное МАГАТЭ, с просьбой принять меры по закрытию станции. Об этом заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси.

"Нет, абсолютно нет. Если возникнет вопрос, связанный с атомной станцией, мы немедленно сообщим об этом правительству и первыми скажем, что есть проблема и необходимо предпринять какие-то действия. Но на данный момент, мы уверены, что ее работа может продолжаться", - цитирует Гросси агентство Armenpress.

Он также отметил, что Армянская АЭС следует рекомендациям и инструкциям МАГАТЭ, тесно сотрудничая с агентством. Гросси выразил уверенность, что Армения проводит серьезную работу в плане безопасности АЭС

Армянская АЭС вблизи города Мецамор введена в эксплуатацию в 1979 году и остановлена в 1989 году после Спитакского землетрясения. В 1995 году атомную электростанцию расконсервировали при участии российских специалистов, после чего возобновилась промышленная эксплуатация второго энергоблока станции. АЭС вырабатывает около трети всей электроэнергии в Армении. В ноябре 2021 года завершились работы по масштабной модернизации энергоблока, что позволило продлить срок его эксплуатации до 2026 года.