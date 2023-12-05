Московские компании приняли участие в 100 международных выставках с 2017 года

За семь лет в международных деловых событиях приняли участие 1,8 тыс. компаний города

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Москвы помогли предпринимателям принять участие в 100 международных выставках и форумах с 2017 года. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"Столичные предприниматели при поддержке Москвы посетили 100 зарубежных выставок и форумов с февраля 2017 года. Юбилейной стала поездка на индийский киномаркет Film Bazaar. К делегации присоединились 15 кинопроизводителей и анимационных студий", - сказали в пресс-службе.

Как уточнила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводятся в сообщении, за семь лет в международных деловых событиях приняли участие 1,8 тыс. московских компаний. Они презентовали свои товары и услуги под брендом Made in Moscow более чем в 30 странах. Итогом стали новые соглашения о партнерстве и экспортные сделки.

В этом году столичный стенд представили в 14 государствах, в том числе в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции, Египте и Саудовской Аравии. Впервые с городской продукцией познакомились в Иране и Марокко. Выставки были рассчитаны на предпринимателей из разных сфер: моды, декора, информационных технологий, производителей оборудования, косметики, стройматериалов, продуктов питания и медицинских изделий, поставщиков мебели и детских товаров.

"Сейчас составляется план зарубежных мероприятий на 2024 год. В его формировании приняли участие предприниматели города. Голосование проходило на сайте Московского экспортного центра", - добавили в пресс-службе.