В Словакии приостановили блокаду автомобильного КПП на границе с Украиной

Организаторы заявили, что примут решение о дальнейших действиях после встречи с руководством словацкого Минтранса

БРАТИСЛАВА, 5 декабря. /ТАСС/. Блокада единственного в Словакии автомобильного КПП "Вышне-Немецке" на границе с Украиной приостановлена. Об этом сообщило Словацкое радио.

Решение приостановить блокаду проезда на Украину фур с коммерческими грузами принял организовавший ее Союз автоперевозчиков Словакии. Активисты добиваются встречи с руководством Минтранса республики, чтобы обсудить итоги состоявшегося в понедельник заседания Совета ЕС на уровне министров транспорта стран сообщества, на котором было отвергнуто требование европейских перевозчиков отменить в ЕС льготы для украинских конкурентов.

Союз автоперевозчиков Словакии присоединился к протестам польских коллег и с 16 ноября периодически проводит блокаду КПП "Вышне-Немецке". С 1 декабря активисты объявили о его бессрочной блокаде, в ходе которой пропускали на Украину не более четырех фур с коммерческими грузами в час. Организаторы, приостановив ее, заявили, что примут решение о дальнейших действиях после встречи с руководством словацкого Минтранса.

Между тем, согласно словацким СМИ, ситуация с проездом фур через КПП "Вышне-Немецке" на Украину значительно не улучшилась и после приостановки его блокады перевозчиками. Очередь из большегрузных автомобилей достигает 17 км. При этом оформление пограничных формальностей граждан, следующих автобусами и легковым транспортом, происходит без серьезных задержек.