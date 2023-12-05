Кабмин расширил число участников программ формирования комфортной городской среды

Это позволит наукоградам использовать федеральное финансирование, которое предоставляют регионам в виде субсидий на развитие городских территорий и соответствующей инфраструктуры

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Российские наукограды с 2024 года станут постоянными участниками региональных программ формирования комфортной городской среды. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Как следует из материалов правительства, ранее такие научные центры включались в действующие программы нерегулярно и выборочно. "Теперь они должны становиться участниками таких программ в приоритетном порядке", - отметили в кабмине.

Как ожидается, принятое решение позволит наукоградам использовать федеральное финансирование, которое предоставляется регионам в виде субсидий на развитие городских территорий и соответствующей инфраструктуры. Размеры таких субсидий ежегодно определяются при формировании федерального бюджета.

Кроме того, этим же постановлением в состав получателей субсидии включен город Байконур.

Работа по этому направлению ведется в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", направленного на благоустройство общественных и дворовых территорий (модернизацию парков, скверов и пешеходных зон, установку скамеек и урн, улучшение освещения и асфальтирование проездов).

Принять дополнительные меры по инфраструктурному развитию наукоградов кабинету министров поручил президент РФ Владимир Путин по итогам заседания Совета по науке и образованию, прошедшего в феврале этого года.