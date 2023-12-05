Эксперт считает, что неудача санкций против РФ стала хорошей новостью для глобального Юга

Директор Центра регионализма АСЕАН Университета Малайи Рахул Мишра заявил, что санкции против России были обречены на неудачу, так как международная экономическая архитектура имеет много пробелов

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Провал антироссийских санкций дал преимущества глобальному Югу. Такое мнение выразил директор Центра регионализма АСЕАН Университета Малайи Рахул Мишра на XIV Азиатской конференции международного дискуссионного клуба "Валдай".

"Через санкции мы поняли, что есть возможность создания альтернативного механизма, который отвечал бы экономическим интересам стран глобального Юга. У этих стран есть широкая сфера повесток, которая их объединяет, некоторые проявляют большие симпатии к России, другие долгое время были на "неправильной" стороне мировой системы и сейчас начинают проявлять по отношению к России товарищеские чувства, поддерживать ее, - сказал он. - Санкции не сработали и это хорошая новость и для глобального Юга, и для России".

Вместе с тем, по словам эксперта, сейчас вопрос заключается в том, каким образом нужно поступить в этом контексте. "Отнестись к этой ситуации как к возможности, которая носит кратковременный характер, или принять это как стратегический сигнал знак и создать что-то лучше, создать альтернативные механизмы или слитную систему, которая могла бы встать в противодействие режиму санкций во всем мире", - отметил Мишра.

По его мнению, санкции против России были обречены на неудачу, так как международная экономическая архитектура имеет много пробелов. "Это не только поставило Россию в более комфортное состояние, но также и обратило внимание на наличие этих пробелов в более широком контексте", - добавил эксперт.