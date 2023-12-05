Объем экспорта морепродуктов из Японии в КНР снижается второй месяц подряд

В октябре 2023 года он уменьшился на 83% по сравнению с показателем 2022 года, отметили в японском Министерстве сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Экспорт морепродуктов из Японии в Китай второй месяц подряд демонстрирует обвальное снижение. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Министерством сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии.

Согласно этим данным, в октябре текущего года экспорт морепродуктов из Японии в Китай снизился на 83% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. В сентябре по этому показателю было зафиксировано снижение в 90,8%. Главная причина продолжающегося обвала - введенные китайской стороной ограничения из-за ситуации со сбросом воды с АЭС "Фукусима-1". Китай являлся крупнейшим импортером японских морепродуктов.

Главное таможенное управление КНР с 24 августа полностью прекратило импорт морепродуктов из Японии.

В марте 2011 года удар цунами вывел из строя на АЭС "Фукусима-1" энергетические и охлаждающие установки, что привело к расплавлению ядерного топлива в трех реакторах, разрушению их корпусов, взрывам и выбросу большого количества радиоактивных веществ. К настоящему времени территория станции и прилегающие районы практически очищены. Однако в разрушенные реакторы для охлаждения фрагментов ядерного топлива постоянно заливается вода, которая через бреши вытекает с сильным радиоактивным заражением.

Сейчас на территории АЭС скопилось свыше 1,34 млн тонн воды. В связи с этим правительство Японии приняло решение о постепенном сбросе в океан очищенной воды. Эта операция растянется на 30-40 лет. Соответствующий процесс одобрен Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ), однако вызывает недовольство ряда стран, в первую очередь Китая.

Вода проходит очистку с помощью системы ALPS, однако по-прежнему содержит тритий, который не поддается удалению. Она также разбавляется морской водой. Предельная допустимая концентрация трития составляет 1 500 беккерелей на литр. Замеры, проводимые в океане японскими властями и МАГАТЭ, подтверждают соответствие заданным параметрам.