Чехия располагает запасами нефти на 90 дней

Прага выполнила соответствующее требование Евросоюза о необходимом количестве неприкосновенных запасов топлива, рассказал руководитель Управления государственных резервов Павел Швагр

ПРАГА, 5 декабря. /ТАСС/. Чехия накопила запасы нефти, которые обеспечат бесперебойное функционирование национальной экономики на 90 дней. Со ссылкой на руководителя Управления государственных резервов Павела Швагра об этом сообщило информационное агентство ČTK .

"В течение текущего года мы потратили на покупку неприкосновенных запасов [нефти] более двух млрд крон (примерно $95 млн). Мы заполнили мощности нефтехранилищ. В настоящее время [они заполнены] из расчета нашей потребности в нефти и нефтепродуктах на 90 дней", - сказал он.

Чехия, по словам Швагра, выполнила требование Евросоюза, согласно которому каждое государство сообщества должно располагать запасами нефти на 90 дней. Во вторник, как напомнило агентство, завершается срок исключения из санкций поставок нефти из РФ, необходимой для действующего в Братиславе одного из крупнейших в Европе нефтеперерабатывающих комбинатов Slovnaft. Словакия обратилась к руководящим органам ЕС для продления его действия. Чехия, получающая из соседней страны продукты переработки российской нефти, поддерживает эту просьбу Словакии.