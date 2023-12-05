Кубань заняла первое место по числу участников во Всероссийском зачете по финграмотности

Всего свои знания по финграмотности в 2023 году проверили около 1,9 млн россиян

КРАСНОДАР, 5 декабря. /ТАСС/. Краснодарский край стал лидером по количеству участников Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности. По сравнению с прошлым годом их число увеличилось на 34% и составило почти 78 тыс., сообщили в пресс-службе краевой администрации.

"В этом году в онлайн-зачете приняли участие почти 78 тыс. человек. Более 76% успешно справились с тестированием и получили сертификаты", - говорится в сообщении. Уточняется, что в прошлом году тест прошли 58 тыс. человек, с этим результатом регион вошел в тройку лидеров.

Всего свои знания по финграмотности в этом году проверили около 1,9 млн россиян. Задачи финзачета были распределены по нескольким возрастным категориям. По результатам тестирования выяснилось, что самыми сложными темами для взрослой категории участников стали налогообложение при продаже недвижимости и проблемы при назначении страховой пенсии по старости. Школьникам 5 - 11 классов было непросто решить задания об инвестировании и защите персональных данных в приложениях.

Всероссийский онлайн-зачет проходит с 2018 года. Его организаторами выступают Банк России и Агентство стратегических инициатив. Результаты тестирования помогают Банку России понять, продвижению каких тем финансовой грамотности и в каких регионах надо уделить больше внимания.