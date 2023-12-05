Система "Мир" обнулит комиссии для некоторых платежей через портал "Госуслуги"

Как отметил лидер направления по разработке технологических стандартов НСПК Сергей Панин, к подобным платежам, в том числе относятся налоговые

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Платежная система "Мир" обнулит межбанковские комиссии для платежей на единые казначейские счета через портал "Госуслуги". Об этом в ходе 10-й технологической конференции Национальной системы платежных карт (НСПК, оператор платежной системы "Мир") заявил лидер направления по разработке технологических стандартов НСПК Сергей Панин.

"Платежи на единые казначейские счета через портал госуслуг. Закон нас обязывает сделать бесплатными такие платежи с нашей стороны, но мы посчитали, что будет правильным обнулить и межбанковские вознаграждения по этим операциям", - сказал он, отметив, что к подобным платежам, в том числе относятся и налоговые.

Панин уточнил, что платежная система "Мир" ввела новый учетный код для платежей на "Госуслугах", и теперь комиссии с банков по платежам с новым кодом взыматься не будут. Кроме того, комиссии, которые банки платили друг другу, также обнулятся, добавил он.