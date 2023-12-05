В Зеленограде построят новый многофункциональный центр за пять с половиной лет

В нем можно будет разместить культурно-досуговые организации, магазины, офисы, кафе

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Многофункциональный центр площадью более 5,6 тыс. кв. м построят в столичном Зеленограде в течение пяти с половиной лет. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента городского имущества.

"С победителем открытого аукциона ООО "Фитнес" заключили договор аренды земельного участка в Зеленограде для строительства многофункционального центра. <...> В течение пяти с половиной лет победитель торгов сможет возвести в Зеленограде многофункциональный центр площадью более 5,6 тыс. кв. м. В нем можно будет разместить культурно-досуговые организации, магазины, офисы, кафе. Участок свободен от застройки. Рядом находится крупный жилой микрорайон", - сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента Максим Гаман.

Отмечается, что территория находится по адресу: Новокрюковская улица, земельный участок 2/5. В течение 28 месяцев после подписания договора инвестор должен получить разрешение на строительство, а еще через 19 месяцев - завершить работы нулевого цикла. После окончания строительства арендатор сможет оформить здание в собственность.