В Болгарии не обеспокоены планами "Лукойла" по возможной продаже активов в стране

Министр финансов страны Асен Василев отметил, что власти не "допускают в отношении "Лукойла" никакой дискриминации"

СОФИЯ, 5 декабря. /ТАСС/. Власти Болгарии не видят рисков в планах компании "Лукойл" по пересмотру стратегии в отношении болгарских активов и их возможной продаже. Об этом, комментируя официальное заявление компании, заявил журналистам министр финансов Болгарии Асен Василев.

"Рад, что об этих планах объявлено официально. Как вы знаете, у нас была предварительная информация о том, что этот процесс начался в конце сентября - начале октября. Каждая компания имеет возможность и право оперировать своими собственными активами. С точки зрения болгарского правительства, мы должны через нашего представителя в компании обеспечить работу нефтеперерабатывающего завода, по возможности со стратегическим инвестором, чтобы болгарские интересы были защищены", - заявил Василев. Отвечая на вопросы, министр подчеркнул, что власти страны не "допускают в отношении "Лукойла" никакой дискриминации".

Ранее "Лукойл" официально сообщил, что начал пересмотр стратегии в отношении активов в Болгарии, в том числе рассмотрит возможность продажи бизнеса "ввиду существенного изменения условий деятельности предприятий группы" на территории республики. В заявлении компании отмечалось, что "пересмотр стратегии является следствием принятия государственными органами Болгарии дискриминационных законов, других несправедливых, предвзятых политических решений в отношении завода".

В Болгарии "Лукойл" владеет нефтеперерабатывающим заводом в Бургасе, сетью АЗС и нефтебаз, бизнесом судовой и авиационной бункеровки. Как отметила компания, она активно инвестирует в развитие активов в стране в течение более чем 20 лет, инвестиции в НПЗ в Бургасе превысили $3,4 млрд, в результате завод стал одним из наиболее экологичных и высокотехнологичных в Европе.

В 2022 году Еврокомиссия в виде исключения разрешила Болгарии выполнять контракты на покупку, импорт и передачу российской нефти морем до конца 2024 года. Однако в ноябре депутаты парламентского большинства Болгарии договорились о новых ограничениях в отношении завода "Лукойл нефтохим Бургас": предприятию планируют запретить использовать российскую нефть для переработки в марте будущего года, а с начала января оно перестанет получать квоты на экспорт нефтепродуктов. Налог на прибыль для НПЗ повышен до 60%.