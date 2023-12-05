Производственные мощности заводов "Транснефти" загружены на 100%

Вице-президент компании Павел Ревель-Муроз сообщил, что завод освоил производство двух типов тяговых электродвигателей для РЖД, изготавливается опытный образец третьего, и четвертый проектируется

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Мощности почти всех производственных предприятий "Транснефти" загружены более чем на 100%, а компания в течение трех лет планирует заменить отечественными решениями всю импортную продукцию из списка под импортозамещение. Об этом сообщил вице-президент "Транснефти" Павел Ревель-Муроз в интервью корпоративному журналу "Трубопроводный транспорт нефти".

"Почти все наши заводы загружены более чем на 100%. Например, великолукский "Транснефтемаш" - на 130-135%, ТОМЗЭЛ (Томский завод электроприводов - прим. ТАСС) - почти на 200%. Свободные мощности только у РЭД ("Русские электрические двигатели" - прим. ТАСС), но и этот вопрос решается, потому что все больше сторонних предприятий обращаются с заказами. Завод освоил производство двух типов тяговых электродвигателей для РЖД, изготавливается опытный образец третьего, и четвертый проектируется. Планируется разработка электродвигателей для "Росатома" и "Форвард Энерго", - сказал он.

При этом продукция заводов востребована сторонними заказчиками: в 2023 году предприятия "Транснефти" продали такой продукции на 1 млрд рублей, а в 2024 году ожидают роста суммы до 2,4 млрд рублей.

На сегодняшний день 97% оборудования и материалов, которые использует "Транснефть", отечественного производства, отмечает Ревель-Муроз. "К такому показателю мы подошли уже в 2020 году, когда компания реализовала программу импортозамещения. В зависимости от объема поставок эта цифра может отличаться на десятые доли процента в последние несколько лет. Но такой показатель независимости - почти потолок, потому что невозможно, да и не нужно, замещать всю импортную продукцию", - сказал он.

Однако Минпромторг относит продукцию к отечественной, если доля российских комплектующих составляет от 70 до 80%, говорит вице-президент "Транснефти". "Поэтому, когда были введены международные антироссийские санкции, "Транснефть" разработала Программу обеспечения технологической независимости при отсутствии поставок продукции иностранного производства ("Импортозамещение 2.0"). Компания выделила 1968 позиций: комплектующих, материалов, оборудования, которые необходимо заместить. В течение полутора лет решена проблема по 901 наиболее горящей из них", - подчеркнул он. Организовано производство или найдены российские поставщики комплектующих для насосных агрегатов и оборудования для автоматизированных систем управления технологическим процессом и систем измерения количества и показателей качества.

При этом основную часть по 457 комплектующим и материалам удалось заместить, организовав производство на корпоративных предприятиях компании. "В течение трех лет будет заменена на отечественную остальная импортная продукция и найдены альтернативные поставщики за рубежом", - заявил Ревель-Муроз.

Влияние санкций

"Тяжелее всего пришлось наиболее технологичным предприятиям, которые производят продукцию с микроэлектроникой: ТОМЗЭЛ и "Транснефть - Диаскан". Хотя микросхемы уже начали производиться в России, но мощности таких предприятий небольшие, и они загружены на три года вперед. Большая работа по импортозамещению проводится на РЭД. Так как "Транснефть" сразу после запуска челябинского завода начала системно искать для его продукции отечественные комплектующие, то проблемы с поставками удается решать оперативно. Сейчас производим электродвигатель полностью из российских деталей", - обратил внимание вице-президент "Транснефти".

Компания активно ведет работу для более быстрого получения запасных частей для станков зарубежного производства, если понадобится их ремонт. "Конечно, цены на импортные комплектующие выросли, логистические цепочки удлинились, но в целом на работу трубопроводной системы это не повлияло", - заключил топ-менеджер "Транснефти".

Что касается разработки критически важной техники и технологий в нефтегазовой сфере, то "Транснефть" уже обеспечила производство в России 26 типов оборудования, которые считались критически важными для нефтепроводной отрасли. Сейчас компания разрабатывает еще четыре вида, поставлявшихся раньше из-за рубежа.