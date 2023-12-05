Американские компании реализуют в Туркмении проекты на $3,3 млрд

В стране зарегистрировали 180 инвестиционных проектов из США, рассказал зампредседателя кабмина Батыр Атдаев

АШХАБАД, 5 декабря. /ТАСС/. Инвестиции компаний США в Туркмению достигли $3,3 млрд. Об этом сообщил заместитель председателя кабинета министров республики Батыр Атдаев.

"На сегодняшний день в Туркменистане зарегистрировано 180 проектов с участием американских компаний общей стоимостью $3,3 млрд. В первую очередь [это проекты компаний] Boeing, General Electric, John Deere и другие", - сказал премьер, выступая на бизнес-форуме "США - Туркмения" в Ашхабаде.

Атдаев отметил, что товарооборот между США и Туркменией в 2022 году составил $38,7 млн, за 10 месяцев 2023-го - $65,12 млн, что более чем в два раза превышает соответствующий период прошлого года. По его словам, основную часть товаров экспортируемых из Туркмении в США составляет продукция нефтегазового комплекса и химической промышленности. Туркмения в основном импортирует оборудование и механизмы, изделия металлообработки, транспортные средства и запасные части к ним, а также продукты питания.

"В то же время мы видим большое будущее в привлечении американских инвестиций и технологий для создания научных и инновационных производств в Туркменистане", - добавил Атдаев.