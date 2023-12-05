Evraz вложит 14 млрд рублей в модернизацию водоснабжения Нижнетагильского меткомбината

Реализация проекта позволит исключить сброс воды и сделает цикл ее использования на производстве полностью замкнутым

МОСКВА, 5 декабря /ТАСС/. Evraz планирует инвестировать 14 млрд рублей в модернизацию водоснабжения Евраз НТМК (Евраз Нижнетагильский металлургический комбинат), что в дальнейшем позволит исключить сброс воды на предприятии и сделает цикл ее использования полностью замкнутым. Завершить модернизацию производства планируется до конца 2029 года, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Evraz.

Сейчас Евраз НТМК приступил к первому этапу технического перевооружения насосных станций конвертерного и колесобандажного цехов. "Реализация первого этапа проекта позволит в среднесрочной перспективе существенно снизить сброс сточных вод. В будущем реализация проекта позволит исключить сброс воды и сделает цикл ее использования на производстве полностью замкнутым", - говорится в сообщении. В компании отметили, что это поможет снизить влияние на окружающую среду и улучшить экологию в регионе.

В рамках первого этапа планируется внедрить современные технологические решения очистки и охлаждения воды, накопления отфильтрованного осадка для его дальнейшего использования в производстве, ремонт существующих и возведение новых инженерных коммуникаций.

В Evraz отметили, что на площадку будет поставлено более 700 тонн металлоконструкций. "В обновленных насосных станциях появятся блоки градирен и комплексы по очистке воды", - добавили в компании.

Evraz является вертикально интегрированной металлургической и горнодобывающей компанией с активами в России, США, Канаде, Чехии и Казахстане, входит в число крупнейших производителей стали в мире.