ГД одобрила в I чтении законопроект об обмене данными о физлицах между брокерами

Инициатива упрощает передачу сведений по заявлению клиента от одного профессионального участника рынка ценных бумаг к другому, в том числе с использованием системы электронного документооборота

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Госдума приняла в I чтении законопроект, который упрощает передачу сведений по заявлению клиента от одного профессионального участника рынка ценных бумаг (брокера и управляющей компании) к другому, в том числе с использованием системы электронного документооборота. Документ инициирован группой депутатов и сенаторов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Законопроектом предусматривается упрощение порядка передачи информации о физлице и его расходах, связанных с приобретением и хранением ценных бумаг, между профессиональными участниками рынка ценных бумаг в случае, если приобретение ценных бумаг осуществлялось через одного профессионального участника рынка ценных бумаг, а их последующая реализация - через другого профессионального участника рынка ценных бумаг.

Предлагается обязать профессиональных участников рынка ценных бумаг (брокеров и управляющие компании) по заявлению физлица (инвестора) передавать имеющиеся у них сведения о физическом лице и его расходах на приобретение и хранение ценных бумаг другому профессиональному участнику, в том числе с использованием электронного документооборота. Передать такую информацию, которая необходима для корректного расчета налогов, необходимо будет в течение 30 дней с момента получения заявления. Сейчас брокеры и управляющие компании не имеют права обмениваться информацией о клиентах (физлицах), за исключением случаев, связанных с ведением индивидуальных инвестиционных счетов.

Состав передаваемых сведений устанавливается ФНС России, а порядок их передачи - базовым стандартом совершения операций на финансовом рынке, разработанным саморегулируемой организацией в сфере финансового рынка, объединяющей брокеров и управляющих.

В случае принятия документ вступит в силу с 1 января 2024 года.