Сейм Литвы утвердил бюджет на 2024 год с рекордными расходами на оборону

Их размер составит 2,75% ВВП

ВИЛЬНЮС, 5 декабря. /ТАСС/. Сейм (парламент) Литвы утвердил государственный бюджет на 2024 год с рекордными ассигнованиями на нужды обороны в размере 2,75% ВВП. Представленный правительством проект был утвержден голосами 73 депутатов, против проголосовали 52 парламентария, один человек воздержался.

В 2023 году расходы на оборону составили 2,52%. Литовские политики считают необходимым как можно скорее довести финансирование военных нужд до 3% ВВП.

Доходы казны в 2024 году запланированы в размере €16,98 млрд, расходы - в размере €20,6 млрд. Таким образом, дефицит государственного бюджета составит 3% от валового внутреннего продукта. Это является критической чертой, за которую нельзя переходить, в соответствии с Маастрихтскими критериями финансовой дисциплины для членов ЕС.

"Госбюджет на 2024 год открывает для нас дополнительные возможности. В нем предусмотрены различные финансовые инструменты стимулирования бизнеса в рамках преодоления остающихся последствий пандемии коронавируса и кризиса в сфере энергетики, помощь Украине", - заявила журналистам после голосования в Сейме министр финансов Гинтаре Скайсте.