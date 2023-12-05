"Россети" приступили к электроснабжению нового цементного завода в Прикамье

В результате реализации проекта мощность центра электропитания подстанции вырастет более чем в 2,5 раза, уточнили в холдинге

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Группа "Россети" приступила к электроснабжению нового цементного завода, строительство которого ведется рядом с городом Чусовым в центре Пермского края. Об этом говорится в сообщении электросетевого холдинга.

В рамках проекта электроснабжения компания "Россети Урал" приступила к реконструкции действующей подстанции 110 кВ "Скальная", что позволит обеспечить объем присоединения 16 МВт. Ранее стройплощадке потребителя было выдано 4 МВт.

В результате проекта мощность центра электропитания вырастет более чем в 2,5 раза - с 12,6 до 32 МВА, уточняется в сообщении. Подстанцию оснастят вакуумными выключателями, современными цифровыми защитами. Общая стоимость работ составляет около 80 млн рублей. Реализуемые мероприятия позволят повысить надежность электроснабжения Чусовского городского округа с населением около 65 тысяч человек.

Строительство предприятия входит в число приоритетных инвестиционных проектов Пермского края, где создадут более 300 рабочих мест. Завод будет выпускать 1 тысячу тонн цементного клинкера в сутки и свыше 300 тысяч тонн в год. Планируется применение энергоэффективных решений и передового "сухого" способа производства, который минимизирует воздействие на окружающую среду, отмечают "Россети".

О компании

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.