В Подмосковье с начала года заключили около 60 договоров на "Промышленную ипотеку"

В количественном выражении на регион приходится 8,7% всех заключенных в стране договоров по "Промипотеке", а в денежном - почти 13%

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Порядка 60 договоров по программе "Промышленная ипотека" заключили инвесторы Московской области с начала 2023 года. Общая сумма кредитования составляет около 8,7 млрд рублей, сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"Московская область является лидером среди российских регионов по количеству и сумме заключенных договоров в рамках программы "Промипотека". Всего в регионе заключено 59 таких договоров на сумму 8,7 млрд рублей. В количественном выражении на Подмосковье приходится 8,7% всех заключенных в стране договоров по "Промипотеке", а в денежном - почти 13%", - сказала Зиновьева.

Она напомнила, что разработка программы поддержки "Промышленная ипотека" была инициирована губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Новый механизм поддержки был представлен правительству РФ, после чего было принято решение запустить программу на федеральном уровне.

В пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья добавили, что по "Промышленной ипотеке" предпринимателям доступен кредит по ставке 3-5% годовых для приобретения готового промышленного помещения под запуск или расширение производства. Максимальная сумма займа под эти цели составляет 500 млн рублей. Также льготный заем можно получить на строительство, модернизацию и реконструкцию производственных площадей.