Собрание акционеров "Лукойла" утвердило дивиденды за девять месяцев в 447 рублей на акцию

По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 438 рублей на акцию без учета промежуточных

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Собрание акционеров "Лукойла" утвердило дивиденды за девять месяцев 2023 года в размере 447 рублей на обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Лица, имеющие право на получение дивидендов, устанавливаются на 17 декабря 2023 года.

По итогам 2022 года компания выплатила дивиденды в размере 438 рублей на акцию без учета промежуточных. Промежуточные дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 года составляли 256 рублей на одну обыкновенную акцию или 177,37 млрд рублей общих выплат.

После новостей об утверждении дивидендов к 17:16 мск акции компании торговались на отметке 7 245 рублей (+1,58%). К 17:32 мск акции "Лукойла" замедлили рост до 1,37% и торговались на уровне 7 228 рублей.

Согласно дивидендной политике "Лукойла", принятой в конце 2019 года, дивиденды по акциям компании за вычетом акций, принадлежащих организациям группы, составляют не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока.