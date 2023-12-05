Reuters: стремление "Мотор сич" к сотрудничеству с Западом пока не достигло успеха

Американские предприятия открыты для сотрудничества в будущем, но только когда будет понятно, что украинские фирмы смогут вести бизнес в соответствии с правилами США и Европы, рассказали собеседники агентства

ЛОНДОН, 5 декабря. /ТАСС/. Украинская компания "Мотор сич" пока безуспешно пытается добиться сотрудничества с Западом. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его информации, "Мотор сич" пока мало чем может привлечь своих потенциальных партнеров на Западе. Как отмечает Reuters, проблемы, стоящие перед компанией, подчеркивают, насколько трудно украинским предприятиям расширять сотрудничество, когда существуют опасения по поводу их репутации в плане коррупции и обострения конфликта с Россией.

"Мы хотим повернуться к Западу", - приводит агентство слова генерального директора "Мотор сич" Алексея Никифорова. Почти год он пытался договориться с американскими оборонными подрядчиками, такими как Lockheed Martin и RTX, на авиашоу и правительственных мероприятиях, пишет Reuters. Однако беседы агентства с рядом руководителей оборонных ведомств США, бывших американских чиновников и экспертов позволяют предположить, что "Мотор сич" встречается с препятствиями. По их словам, американские предприятия открыты для будущего сотрудничества с украинскими фирмами, но потребуется время, чтобы доказать, что они могут вести бизнес в соответствии с правилами США и Европы.

Как заявил один из руководителей оборонного ведомства США, многие украинские компании встревожены во время длительных проверок, проводимых на Западе, пишет Reuters. Он отметил, что эти проблемы не являются непреодолимыми, но могут затянуть процесс утверждения соглашений о совместном производстве.

"Мотор сич" - один из крупнейших производителей двигателей для авиатехники, а также промышленных газотурбинных установок. Компания производит авиадвигатели для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-226, самолетов Ан-70, Ан-124, Ан-140, Ан-148, Як-130, агрегаты для перекачки газа и энергетическое оборудование. После распада СССР компания продолжала активно сотрудничать с Россией. После госпереворота на Украине в 2014 году Киев запретил любое военно-техническое сотрудничество с Москвой.