Росатом завершил изготовление реакторов для новейших атомных ледоколов проекта 22220

На предприятии "Зио-Подольск" изготовили второй корпус реактора для ледокола нового поколения "Чукотка"

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Росатом завершил изготовление реакторов РИТМ-200 для серии универсальных атомных ледоколов проекта 22220. Как сообщает пресс-служба госкорпорации, на предприятии "Зио-Подольск" (входит в АО "Атомэнергомаш", машиностроительный дивизион Росатома) изготовили второй корпус реактора для ледокола нового поколения "Чукотка".

Это последний реактор, который изготавливает завод по действующему договору на поставку энергетических установок для нового поколения атомоходов, отмечается в сообщении. После подготовки к транспортировке реактор доставят на верфи Балтийского завода (предприятие группы ОСК), где в настоящее время продолжается строительство "Чукотки".

"Реакторы РИТМ-200 хорошо зарекомендовали себя на наших новых универсальных атомных ледоколах, что позволило сделать более эффективной навигацию на Северном морском пути. В перспективе эти же реакторы станут "сердцем" плавучих атомных станций, которые будут обеспечивать энергией Баимскую рудную зону на Чукотке, а также наземной АСММ в Якутии", - приводятся в сообщении пресс-службы слова генерального директора Росатома Алексея Лихачева.

Реактор РИТМ-200 на сегодняшний день - самая современная и производительная судовая реакторная установка в мире. РИТМ-200 вдвое легче, в 1,5 раза компактнее и значительно мощнее ранее созданных судовых реакторов. Это позволило сделать новейшие ледоколы двухосадочными и улучшить их характеристики по части скорости и ледопроходимости - атомоходы нового поколения способны разбивать льды толщиной до трех метров. Завод "ЗиО-Подольск" изготавливает реакторы и другое корпусное оборудование реакторной установки с 2013 г. За это время с предприятия отгружены девять реакторов РИТМ-200 для универсальных атомных ледоколов нового поколения - "Арктика", "Сибирь", "Урал", "Якутия" и "Чукотка". Нынешний реактор стал десятым судовым реактором, изготовленным на заводе для ледоколов проекта 22220.

"РИТМ-200 - самая современная и производительная судовая реакторная установка в мире. Над ее созданием работали сразу несколько предприятий машиностроительного дивизиона. В результате повышена скорость и ледопроходимость ледоколов - важные характеристики для судов в условиях роста грузопотока", - приводятся в сообщении пресс-службы слова главы машиностроительного дивизиона Игоря Котова.

Ледокол "Чукотка" мощностью 60 МВт - четвертый серийный универсальный атомный ледокол проекта 22220. Энергетические установки для судов этого поколения состоят из двух реакторных установок РИТМ-200 тепловой мощностью 175 МВт каждая. Закладка судна состоялась в декабре 2020 года, ввод в эксплуатацию запланирован на 2026 год. Ледокол будет работать в западном районе Арктики: в Баренцевом, Печорском и Карском морях, а также на более мелководных участках устья Енисея и в районе Обской губы.