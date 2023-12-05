В Заполярье первоклассникам из семей участников СВО выплатят по 5 тыс. рублей

Всего в регионе осуществляется 22 вида поддержки участников специальной военной операции и членов их семей

МУРМАНСК, 5 декабря. /ТАСС/. Единовременное пособие в размере 5 тыс. рублей получат семьи участников специальной военной операции (СВО) при поступлении ребенка в первый класс, сообщили в региональном министерстве труда и социального развития.

"Новая мера поддержки распространяется на семьи участников специальной военной операции, воспитывающих первоклассников, а также детей, которые пойдут в первый класс в будущем году. Выплата не зависит от уровня дохода семьи", - говорится в сообщении.

Отмечается, что выплата пособия, размер которого с 1 октября 2023 года составляет чуть более 5,2 тыс. рублей, производится одному из родителей или опекуну на каждого совместно проживающего с ним ребенка-первоклассника и ребенка, который пойдет в первый класс в 2024 году.

С февраля 2022 года из регионального бюджета выделено на различные цели, связанные с проведением СВО, около 1,6 млрд рублей. Всего в регионе осуществляется 22 вида поддержки участников СВО и членов их семей. Они включены в приоритетную группу региональной программы "Свой дом в Арктике", по которой можно получить единовременную выплату до 1,5 млн рублей на строительство или приобретение жилого дома. Дети участников СВО - школьники и студенты колледжей - получают бесплатное горячее питание, а совсем юные северяне - бесплатно посещают детский сад.