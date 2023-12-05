Нацбанк Украины девальвировал курс нацвалюты до рекордных 36,69 гривны за $1

Регулятор ранее пояснил, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны

МОСКВА, 5 декабря. /ТАСС/. Национальный банк Украины опустил курс гривны на межбанковских торгах до рекордного уровня в 36,69 за $1. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

Накануне курс был на отметке 36,58 гривны за $1. При этом с июля 2022 года по октябрь текущего года курс был зафиксирован на отметке 36,5686.

3 октября Нацбанк объявил о введении управляемого гибкого курса гривны. Регулятор пояснил, что будет продолжать контролировать курсы валют, не допуская слишком сильного колебания гривны, и пообещал минимизировать разницу между наличным и официальным курсами. При этом средний курс доллара в обменных пунктах в октябре превышал отметку в 40 гривен.

С 24 февраля 2022 года Нацбанк зафиксировал курс гривны к доллару на уровне 29,25 гривны. Регулятор принимал беспрецедентные шаги для удержания курса, продавая с мая еженедельно до $1 млрд. Однако с 21 июля 2022 года Нацбанку пришлось девальвировать гривну на 25%.